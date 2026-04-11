El partido del fútbol argentino de cada día lleva la programación esta noche a Córdoba, donde Belgrano derrota a Aldosivi de Mar del Plata 1 a 0 por la 14ª fecha de la zona B en el Torneo Apertura 2026.

A los 29 minutos cayó el primer gol de la noche en el barrio Alberdi, con la definciión de Lucas Zelarayán después de una jugada que el Pirata movió la pelota de lado a lado y terminó en un centro al área. El 10, que antes ya había estampado un remate en el travesaño, definió de frente al arco defendido por Axel Werner.

Pasaba poco en le trámite como para imaginar que el visitante pudiera volver a meterse en el partido. Pero Emiliano Rigoni cometió una irresponsabilidad en el amanecer del complemento, le dijo algo fuera de lugar al árbitro Daniel Zamora que no dudó y le mostró la tarjeta roja cuando apenas iban 5 minutos.

Arrinconado por el empuje del rival, el dueño de casa comenzó a facilitar alguna llegada de Aldosivi que protestó con fuerza a los 21 por una supuesta mano en el área cordobesa que le pudo haber dado la posibilidad de patear el penal. Sin embargo, Zamora ni siquiera recibió el llamado del VAR para revisar en el monitor.

Formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Federico Ricca, Juan Velázquez; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Lautaro Gutiérrez, Lucas Zelarayán, Emiliano Rigoni; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Santiago Moya, Joaquín Novillo, Fernando Román; Martín García, Franco Leys, Matías Morello, Natanael Guzmán; Facundo de La Vega, Junior Arias. DT: Israel Damonte.

La previa

Un conjunto local golpeado tras la paliza futbolística y anímica que le dio River en el Monumental, lo que motivó una dura autocrítica entre sus propios jugadores.

Los dirigidos por Ricardo Zielinski comenzaron el año con todo y apuntados por nombres realmente importantes se perfilaban como un candidato en potencia. Sin embargo, el paso de las fechas y el transcurrir de los minutos lo fueron desinflando y vive ese momento de meseta que buscará romper desde hoy ante su gente.

Enfrente, el Tiburón sigue en zona de descenso. Por promedio zafa, pero el pésimo andar de Estudiantes de Río Cuarto lo condena por ser el penúltimo del grupo. Aunque falte muchísimo para esa definición, por potencial, presupuesto y nivel de juego, Aldosivi es de los más complicados en este sentido y ya cambió de entrenador en el comienzo del año para facilitar la llegada de Israel Damonte.

Daniel Zamora será el juez principal de un juego que sólo se verá a través del sistema codificado y despierta pocas expectativas generales.

Sigue mañana

La continuidad de la fecha se dará mañana con una larga lista de cinco partido entre los que se destaca el clásico de la zona A entre Boca e Independiente a partir de las 19.

Pero además, juega el líder de la B, Independiente Rivadavia que será local de Argentinos Juniors en el primer turno de las 15:30.

En La Plata, Estudiantes esperará por Unión de Santa Fe entre dos que están en zona de clasificación en la zona A. Comienza a las 17:15. Completan Riestra versus Instituto (a las 15) y Estudiantes de Río Cuarto que recibirá a Barracas Central (21:45).