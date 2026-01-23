Los chicos crecen y en el fútbol todo se sabe cada vez más, como puede dar fe Jeremías Langa, el cipoleño que actualmente juega a préstamo en La Amistad y no dirá presente en la revancha semifinal del Federal Amateur porque Gimnasia y Esgrima La Plata posó sus ojos en él y lo tendrá trabajando en Estancia Chica.

El defensor formado deportivamente en el Club Cipolletti, dueño de su pase, logró continuidad tras la pronta eliminación del Albinegro en el último Federal A en otro club de la ciudad rionegrina, donde terminó de convertirse en un verdadero caudillo del equipo que dirige Alfredo Tizza.

El domingo dijo presente en la ida que La Amistad derrotó a Deportivo Roca 2 a 0 como local. Sin embargo, fue imposible extender su permanencia para completar la serie en el Luis Maiolino.

Su salida de Cipo se da a préstamo, con opción de compra por un porcentaje del pase. En principio sus días serán de entrenamiento con el plantel profesional que dirige Fernando Zaniratto y luego comenzará a sumar minutos desde la Reserva.

Jeremías Langa hizo todas las inferiores en Cipolletti, el club dueño de su pase. Foto: Luis Alberto Amaolo

Su potencial futbolístico lo irá colocando en la consideración del cuerpo técnico, dentro de un grupo en el que, por ejemplo, está Ignacio Nacho Fernández como gran referente.

Crecimiento exponencial

Langa tuvo un 2025 de mucha regularidad en Cipolletti bajo la conducción técnica de Daniel Cravero. Pese a su juventud (20 años de edad) se convirtió en un indiscutible de la última línea, compartiendo la zaga junto a Yair Marín. Su estreno en la primera división del certamen de ascenso fue en el 2024, cuando tenía 18 años, pero no fue hasta el año pasado en que alcanzó la continuidad de titular.

"Langa deja Cipolletti a préstamo para sumarse a Gimnasia y Esgrima La Plata. Ojalá tenga la chance de jugar en la primera división", Marcelo Bastías, presidente de la subcomisión de fútbol del Club Cipolletti.

Su actual Federal Amateur venía siendo notable y los tiempos en la región se acotaron para él rápidamente. Los ojos del fútbol grande lo captaron, hubo un seguimiento y un llamado fue el principio de una oportunidad única.

Con Valentino Simoni (Gimnasia de Mendoza) y Maximiliano Amarfil (Platense) en la Liga Profesional, Langa apuesta a ser el tercer cipoleño en la máxima divisional del país en el corto o mediano plazo.