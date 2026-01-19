Gran marco de público para un choque rionegrino que prometió mucho y cumplió al término del 2 a 0 que La Amistad construyó ante el Deportivo Roca en Cipolletti por la semifinal de ida en la zona Patagónica del Torneo Federal.

Construyó porque en la primera media hora le costó hacer pie a los dirigidos por Alfredo Tizza que se vieron sorprendidos ante la intención del Naranja por jugarlo en campo rival, con mucha gente en mitad de cancha y marcando las primeras acciones del partido.

El esfuerzo físico hecho por el visitante desde el minuto uno fue mermando, comenzaron a parecer los espacios y el buen manejo de los tiempos por parte de Kevin Guajardo le fueron dando claridad al Albiceleste.

Luciano Pereyra, el enganche del Deportivo Roca, dejó el partido en el entretiempo por una lesión.

Se iba la primera parte en cero, luego de un par detenciones extensas provocadas en un par de jugadas. La correcta adición del juez Kevin Bustos le dio tiempo extra al local que encontró el gol después de una buena jugada de Santiago Gómez por la derecha del ataque, un centro rasante que el arquero Bruno Corsi resolvió con rebote y apareció la frialdad de Guajardo para sacudir la red en el minuto 51 para el 1 a 0 parcial con que se fueron al descanso.

Complemento

La segunda mitad continuó con el mismo trámite del final del primer tiempo. Los cipoleños fueron sintiéndose cómodos con los espacios en ataque y a los 17 minutos estiró la diferencia luego de una muy buena jugada colectiva que terminó en remate al arco del propio Gómez. Orsi atajó con un rebote largo hacia el costado que tomó a Ariel González pescando la segunda jugada para sacar un potente zurdazo con el que se elevó la cuenta para La Amistad.

Con mucho por jugar todavía, el cansancio de los dos equipos hizo un trámite de ida y vuelta. Roca ya había perdido por lesión a su enganche, Luciano Pereyra, y el conjunto de Cipolletti pudo haber encontrado un poco más de ventaja mirando hacia la revancha, pero el resultado no se modificó y se terminó el encuentro de ida con una ventaja muy importante para los locales que ahora emprenderán el desafío para dentro de una semana sobre el sintético roquense.