En otro gran acierto de la dirigencia del Deportivo Roca, la semifinal revancha entre el Naranja y La Amistad de Cipolletti del domingo a las 18 en el Luis Maiolino tendrá populares a 10 mil pesos en el Federal Amateur.

El conjunto que ahora será local debe revertir una desventaja de dos goles tras la caída en la ida, en casa de los Camioneros. Y como ya había apostado en la llave previa contra Atlético Regina, bajando el valor de los tickets alcanzó un gran marco en las tribunas que terminó desatando una fiesta ante el Albo.

Por redes sociales, el Deportivo Roca ha hecho una gran campaña para que la gente vaya a la cancha el próximo domingo ante La Amistad.

Ahora, la misión luce bastante más complicada. No sólo que el equipo de Martín Medina deberá salir en búsqueda de la victoria, sino que está obligado a convertir por lo menos dos para ir a penales. Siempre y cuando su rival no convierta.

La ida, disputada en Cipolletti, tuvo un costo de 15 mil para el acceso a las tribunas y el marco fue espectacular, algo que promete repetirse para los segundos 90 minutos entre los equipos de la Liga Deportiva Confluencia.

La Amistad ganó la ida 2 a 0 y tiene a su favor dos resultados para avanzar a la final patagónica del Federal Amateur.

En lo que respecta al armado del once por el lado de cada equipo, Roca esperará hasta último momento por la evolución de Luciano Pereyra, su número 10, quien recibió una dura infracción y no pudo salir a jugar el complemento de primer partido.

Mientras que por el lado de los cipoleños, esperan poder llevar aunque sea al banco de suplentes a Yoel Juárez, el delantero que hizo una destacada llave ante Independiente de Neuquén en los octavos de final. Además, en el conjunto que dirige Alfredo Tizza tampoco formó parte del equipo el lateral izquierdo Nehuén García por molestias físicas.

Terna de Viedma

Danilo Viola de Viedma será el juez principal de un mano a mano caliente. Rodrigo Moreno y Jonathan Balda lo acompañarán al momento de impartir justicia.

Por el otro lado del cuadro, Boxing Club (Río Gallegos) recibirá a Jorge Newbery desde las 17 (dirige Kevin Bustos de Coronel Dorrego). El equipo visitante ganó la ida en Comodoro Rivadavia 3 a 1.