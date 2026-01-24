El arranque frenético del Apertura 2026 de la Liga Profesional llevó el cierre del viernes hasta Mendoza y Córdoba con los dos partidos que dieron inicio en el increíble horario de las 22:15 que, en combinación con la tormenta que se desató en Cuyo, estiró la noche hasta la primera hora del sábado.

Independiente Rivadavia, último campeón de la Copa Argentina, derrotó en su estadio a Atlético Tucumán, pero cuando iban 1 a 1 se desató una tormenta impresionante sobre la capital de la provincia cuyana y llevó a la interrupción forzada de las acciones.

La Lepra arrancó mejor la noche con el gol de Matías Fernández a los 9 minutos, luego de un tiro de esquina que fue enviado desde la izquierda del ataque, no pudo ser despejado y dejó la pelota a pedir del remate. Con precisión, el delantero cruzó la definición y puso en ventaja al dueño de casa.

Con la ventaja a su favor, Independiente se mostró superior al rival, sobre todo en ataque a partir de la movilidad y velocidad de propio Fernández en compañia del paraguayo Alex Arce.

Sin embargo, antes de que se vaya la primera parte, el Decano se lo empató por intermedio de Leandro Día de penal. El "Loco", que en el arranque del mercado de pases parecía totalmente alejado de la chance de seguir en el equipo tucumano, finalmente no se fue y marcó el primer tanto de la temporada para Atlético que ahora es dirigido por Hugo Colace.

En el segundo tiempo, cuando sólo iban 3 minutos, la impresionante tormenta llevó a que el juez Brian Ferreyra interrumpiera las acciones, mandó a los jugadores a vestuarios y el compromiso estuvo demorado más de media hora. El público buscó algo de resguardo debajo de las tribunas.

Tras sacar agua con la ayuda de asistentes y secadores, el compromiso se reanudó el sábado a las 00:07. Se terminó armando un final electrizante en el que el dueño de casa alcanzó el 2 a 1 con una polémica decisión arbitral ya que en ninguna imagen televisiva se vio que la la pelota haya traspasado por completo la línea de gol sobre los 34 minutos.

Alejo Osella tomó el tercer rebote sobre el arco de los tucumanos a la salida de un tiro libre que fue ejecutado en forma de centro e impactó el balón que no llegó nunca a la red, fue despejado en el aire por un defensor visitante, aunque para el segundo asistente no hubo dudas que la pelota traspasó la línea de gol. Ante el reclamo generalizado de los jugadores de Atlético, el árbitro Ferreyra no fue nunca a la revisión del VAR, que tampoco llamó desde Ezeiza.

En Córdoba

En la Docta no hubo lluvia y ganó Talleres 2 a 1 ante Newell’s después de un 2025 peleando la permanencia.

Los rosarinos que intentan dejar atrás una profunda crisis a todo nivel luego de haber concretado la renovación de autoridades presentaron en el banco de suplentes a la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez, responsables del único título de Platense en el Apertura pasado, el del 2025. Además, debuta el neuquino Gabriel Arias debajo de los tres palos tras un exitoso paso por Racing.

El gol para el conjunto de Carlos Tévez fue obra de Ronaldo Martínez, el artillero del Calamar justamente cuando el conjunto de Vicente López dio la vuelta olímpica de la mano de Orsi-Gómez.

Fiel a sus características, el centro delantero acertó con un correcto cabezazo a la salida de un tiro libre en forma de centro que cayó al área visitante desde la izquierda del ataque a los 13 minutos del complemento.

La T terminó de defnirlo a su favor a los 41 del segundo tiempo con la definición de Valentín Depietri que había saltado al juego desde e banco de suplentes en el último cuarto de hora por Martínez.

Newells descontó a los 45 con el gol de Walter Núñez, otro de los actores que llegó al juego como alternativa en el último cuarto de hora, en su caso por Luciano Herrera.