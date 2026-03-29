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Domingo 29 de Marzo, Neuquén, Argentina
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Copa Argentina

Newell’s buscará ratificar su levantada en el duelo copero ante Acassuso

Los dirigidos por Kudelka vienen de obtener su primera victoria en el año y tienen por delante un duro rival del ascenso en la cancha de Atlético Rafaela.

Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Domingo, 29 de marzo de 2026 a las 19:25
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Newell's buscará avanzar por Copa Argentina ante Acassuso.

Desde las 20:15 en cancha de Atlético Rafaela, Newell´s enfrentará a Acassuso por los 32avos de final de la Copa Argentina con el arbitraje de Pablo Echevarría.

Aprovechando al máximo la ventana de Selecciones por la fecha FIFA, el certamen ha estrenado a muchos participantes en la temporada, poniendo a salvo a la mayoría de los equipos de la Liga Profesional, excepto Argentinos Juniors que fue eliminado por Midland.

Será lo que intente evitar el conjunto rosarino, jugando muy cerca de casa y la televisación de TyC Sports.

Su rival de la Primera Nacional tiene otros planes y un alto de su temporada de ascenso tiene que afrontar un partido esperado por sus hinchas.

Los dirigidos por Frank Kudelka vienen muy mal en el certamen de primera división. Con cambio de entrenador incluido, el presente Leproso pasa por sumar y evitar la pelea por la permanencia. Por eso fue clave la última victoria en el Parque con gol de Walter Mazzantti sobre Gimnasia de Mendoza, uno de sus rivales directos en la lucha del fondo de la tabla.

Acassuso ha tenido un positivo arranque de año, marcha sexto en la zona A que lidera Morón producto de tres victorias y dos derrotas en las cinco fechas que se llevan disputadas.

 

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