Desde las 19.30hs en el Juan Carmelo Zerillo, el Bosque de La Plata, Gimnasia recibe a Racing por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El Globo, que cerró de buena forma el 2025, se mide ante el subcampeón del último torneo, y candidato a pelear en esta temporada.
Con la competencia doméstica y al Sudamericana como objetivo, el Racing de Gustavo Costas inicia su andar en el torneo Apertura sabiendo que puede ser uno de los grandes protagonistas, por los nombres y la idea de juego afianzada.
Si bien cerró el 2025 sin títulos, llegó a la final del Clausura y fue semifinalista de Copa Libertadores, manteniendo el nivel competitivo de las últimas temporadas. Para esta, contrató a Valentín Carboni y Matko Miljevic para reforzar a la delantera, que tendrá a “Maravilla” Martínez como la principal carta de gol.
Por su parte Gimnasia, Fernando Zaniratto conducirá que viene de pasar todas las emociones en un mismo torneo: peleó por no descender, se salvó una fecha antes, y terminó jugando semifinales del Clausura. La nueva dirigencia, apostó para este año por el retorno de Ignacio Fernández, más las llegadas de Ignacio Miramón y Agustín Auzmendi.
EL gran objetivo del Lobo será sumar puntos, y escapar de la zona roja de los promedios donde lo tiene iniciando por detrás del puesto 20.
Probables Formaciones:
Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Jeremías Merlo, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Racing: Facundo Cambeses; Gabriel Rojas, Agustín García, Franco Pardo, Gastón Martirena; Valentín Carboni, Juan Nardoni, Santiago Sosa; Tomas Conechny, Adrián Martínez, Matko Miljevic. DT: Gustavo Costas.
Datos del Partido:
Hora: 19:30
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
VAR: Adrián Franklin
Estadio: Juan Carmelo Zerillo