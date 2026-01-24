Desde las 19.30hs en el Juan Carmelo Zerillo, el Bosque de La Plata, Gimnasia recibe a Racing por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. El Globo, que cerró de buena forma el 2025, se mide ante el subcampeón del último torneo, y candidato a pelear en esta temporada.

Con la competencia doméstica y al Sudamericana como objetivo, el Racing de Gustavo Costas inicia su andar en el torneo Apertura sabiendo que puede ser uno de los grandes protagonistas, por los nombres y la idea de juego afianzada.

Si bien cerró el 2025 sin títulos, llegó a la final del Clausura y fue semifinalista de Copa Libertadores, manteniendo el nivel competitivo de las últimas temporadas. Para esta, contrató a Valentín Carboni y Matko Miljevic para reforzar a la delantera, que tendrá a “Maravilla” Martínez como la principal carta de gol.

Maravilla, la carta de gol de La Academia

Por su parte Gimnasia, Fernando Zaniratto conducirá que viene de pasar todas las emociones en un mismo torneo: peleó por no descender, se salvó una fecha antes, y terminó jugando semifinales del Clausura. La nueva dirigencia, apostó para este año por el retorno de Ignacio Fernández, más las llegadas de Ignacio Miramón y Agustín Auzmendi.

EL gran objetivo del Lobo será sumar puntos, y escapar de la zona roja de los promedios donde lo tiene iniciando por detrás del puesto 20.

Nacho volvió a La Plata, luego de su paso por River

Probables Formaciones:

Gimnasia: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Nicolás Barros Schelotto, Augusto Max; Jeremías Merlo, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Racing: Facundo Cambeses; Gabriel Rojas, Agustín García, Franco Pardo, Gastón Martirena; Valentín Carboni, Juan Nardoni, Santiago Sosa; Tomas Conechny, Adrián Martínez, Matko Miljevic. DT: Gustavo Costas.

Datos del Partido:

Hora: 19:30

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Adrián Franklin

Estadio: Juan Carmelo Zerillo