El arranque frenético del Apertura 2026 de la Liga Profesional lleva el cierre del viernes hasta Mendoza y Córdoba con los dos partidos que darán inicio en el increíble horario de las 22:15.

Independiente Rivadavia, último campeón de la Copa Argentina, esperará en su estadio por Atlético Tucumán, mientras que Talleres de Córdoba promete colmar el Mario Kempes para recibir a Newell’s Old Boys.

Sebastián Villa quiere irse de Independiente Rivadavia, pero volvió a entrenar porque nadie ha pagado por él todavía.

La Lepra mendocina jugará Copa Libertadores y no se ha reforzado en número como afrontar la triple competencia, ya que también arrancó ganando su defensa del trofeo más federal de todos. Ya sin rionegrinos en su nómina y viviendo una situación muy especial con Sebastián Villa.

El colombiano tenía promesa de venta por parte de la dirigencia, pero le puso un precio elevado de 12 millones que lo frustró en el mercado de pases. Finalmente, el jugador volvió a Cuyo para entrenarse, pero acordó su nuevo calor en la mitad: 6 millones de billetes verdes. El delantero es muy pretendido, pero tiene un perfil personal complejo que no hace las cosas sencillas en muchas instituciones.

Volver a ser

En la Docta, Talleres y Newell’s son el duelo de los que quieren volver a ser. El local después de un 2025 peleando la permanencia y los rosarinos intentando dejar atrás una profunda crisis a todo nivel luego de haber concretado la renovación de autoridades.

El primer paso para eso por parte de La Lepra fue contratar a la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez, responsables del único título de Platense en el Apertura pasado, el del 2025. Además, contrató en el arco al neuquino Gabriel Arias que se alejó de Racing.

Carlos Tévez no quiere volver a sufrir por la permanencia con Talleres de Córdoba.

Talleres sigue al mando de Carlos Tévez que se llevó a Ronaldo Martínez, desde el Calamar. La T cumplió un 2025 más que estresante con la permanencia y ahora quiere resetearse para regresar a los primeros planos.