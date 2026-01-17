De cara al último partido de preparación que jugará Racing el domingo en Chile contra la Universidad desde las 19, el técnico Gustavo Costas decidió viajar al vecino país trasandino sin Adrián Maravilla Martínez, Marcos Rojo y Baltasar Rodríguez en la delegación como consecuencia de un virus.

El técnico de la Academia optó porque el goleador permanezca en Argentina, se recupere y vuelve a entrenar con normalidad de cara al arranque de la Liga Profesional que para su equipo será el sábado desde las 19:30 ante Gimnasia y Esgrima La Plata como visitante.

Marcos Rojo, una vez más afuera de una nómina de convocados en Racing.

La ausencia de Rojo es un capítulo más de la zaga del central que desde su arribo a la institución ha jugado poquito y salteado en el conjunto de Avellaneda. La última semana hasta se lo vinculó con un posible regreso a Estudiantes, algo que parecía imposible hace meses por el enfado de los hinchas “Pinchas” con el defensor que prefirió a Boca en el pasado reciente.

Caras nuevas

Los que sí marcarán presente en la ciudad chilena de Concepción y tendrán minutos en el equipo ideal de Racing son los mediocampistas Valentín Carboni y Matko Miljevic, los flamantes refuerzos.

Velentín Carboni, la joyita del mercado de pases de la Argentina, tendrá su estreno con la camiseta de Racing en Chile.

Luego de haber protagonizado en todos los frentes, pero no haber coronado en ninguno, el conjunto Albiceleste apunta a un gran 2026 que lo tendrá como animador de la Copa Sudamericana, además de las competencias nacionales.