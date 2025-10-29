“La Prudencia”: humor, miedo y delirio en una comedia que llega a La Caja Mágica de Cipolletti

El teatro independiente de Cipolletti suma una nueva propuesta a su cartelera con el estreno de “La Prudencia”, una comedia absurda que mezcla miedo, paranoia y humor en una misma historia. Las funciones serán los días 2 y 9 de noviembre a las 21 horas en La Caja Mágica Teatro, ubicada en Mariano Moreno 354.

Durante una entrevista en el programa "La noche cae, la radio se enciende" que se emite por AM550, la actriz Paulina Yumbel expresó su entusiasmo por el estreno de la obra y destacó el trabajo en equipo que hizo posible la puesta en escena. “Estamos muy contentas y con muchas expectativas por compartir "La Prudencia" con el público de Cipolletti. Es una obra que nos desafía y nos divierte, y sentimos que muchas personas se van a identificar con lo que sucede en escena. Después de tanto trabajo, poder estrenarla es una enorme alegría”, señaló Yumbel.

Bajo la dirección y producción de Fiorella Contreras, la obra reúne en escena a Vanina Contreras, Paulina Yumbel y la propia Fiorella Contreras, quienes interpretan a tres amigas que deciden celebrar el Año Nuevo juntas, aterradas por la inseguridad que las rodea. En su intento por protegerse, terminan atrapadas en un juego de delirio, desconfianza y risas.

Con humor ácido y una dosis de crueldad, la obra "La prudencia" invita al público a reflexionar, sobre los miedos cotidianos y las paranoias que muchas veces condicionan nuestras relaciones. Las entradas ya están disponibles a través del sitio www.lcmticket.com. La producción adelantó que serán únicas dos funciones, por lo que se recomienda adquirir los tickets con anticipación.