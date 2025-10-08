El cuarteto Ave Fénix vuelve al Alto Valle para hacer vibrar las cuerdas

El grupo Ave Fénix regresó al Alto Valle y promete una serie de conciertos únicos, donde las cuerdas se transforman en puro rock, pop y emoción. Los músicos llegaron con lo justo, recién bajados del avión y con una anécdota para el recuerdo: “Nos confundimos de hotel, así que nos prestaron este living para salir al aire”, contaron entre risas durante una entrevista en el programa "Tardes de Primera", que se emite por AM550.

El grupo está integrado por Pablo Rasco (viola y arreglos), Walter y Javier Case (violines) y Nicolás Stream (chelo). “Estamos felices de volver a esta región, la gente nos trata increíble. El año pasado nos llevamos recuerdos hermosos, y ahora venimos a redoblar la apuesta”, expresó Stream. Ave Fénix se distingue por cruzar estilos sin miedo: en un mismo concierto pueden sonar Soda Stereo, Shakira, Metallica, Los Redondos o un tango clásico. “Nos gusta romper la idea de que la música tiene fronteras. Hay shows donde el público salta con Los Redondos, baila con Gilda y se emociona con un tango”, contó Rasco.

El cuarteto se presentará este miércoles 8 de octubre en la Fundación Cultural Patagonia (Roca), jueves 9 en el Cine Teatro Rex de Cutral Co, viernes 11 en el Complejo Cultural de Cipolletti y sábado 12 en Casino Magic de Neuquén. El año del grupo sigue cargado: después de la gira por el Alto Valle, se presentarán en San Juan, Mendoza, Córdoba y distintas ciudades bonaerenses, para luego cerrar el año con fechas en Uruguay. “Estamos cerrando también shows en México y España para 2026. Es un sueño poder recorrer el país y llevar nuestra música tan lejos”, adelantaron.

Las entradas se consiguen a través de entrada1.com, con la producción general de Fedorco Producciones. “Siempre es especial tocar en el sur, el público es cálido y apasionado. Esperamos que se preparen, porque lo que se viene es una locura”, cerraron los músicos antes de ir a descansar un rato antes del show.

Mira la entrevista completa: