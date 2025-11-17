Luego de un 2024 arrollador con más de 70 presentaciones en distintos puntos del país, Viejas Locas x F&A anuncia un show especial para celebrar los 30 años del lanzamiento de su disco debut, editado en 1995 y considerado una pieza clave en la historia del rock nacional.

La experiencia musical dinámica y potente se centra en los temas clásicos y la esencia de Viejas Locas en sus inicios. De ese modo, en la noche posadeña sonarán las canciones que emocionaron a miles de almas, como “Descansar en paz”, “Me gustas mucho”, “Todo Sigue Igual”, “Homero”, “Aunque a Nadie ya le Importe”, “Perra”, y “Lo Artesanal”, entre otras.

El concierto se realizará el sábado 22 de noviembre en Mood Live, donde los fanáticos podrán reencontrarse con el espíritu original de Viejas Locas y celebrar tres décadas de un trabajo que dejó huella en la música argentina. Por el éxito alcanzado en el último tiempo, también formarán parte de los escenarios del Cosquín Rock 2026, uno de los festivales más masivos del país, a realizarse en Santa María de Punilla, Córdoba en febrero del próximo año.

Las entradas ya se encuentran disponibles en protickets.com.ar o en la boletería de Mood Live, ubicado en Ministro González 40, Neuquén capital. Desde la organización aseguran que será un show cargado de energía, emoción y rock & roll, pensado para revivir la esencia de la banda y confirmar la vigencia de canciones que continúan marcando generaciones.

El legado de Viejas Locas

Viejas Locas surgió en el barrio de Piedrabuena, en Buenos Aires, y fue una de las bandas que marcó la explosión del rock barrial. Su música reflejaba la vida cotidiana, la calle y la juventud de los 90. Tras su separación, varios de sus integrantes continuaron en proyectos paralelos, pero el reencuentro de Fachi y Meyer recuperó la esencia que los fanáticos pedían volver a escuchar.

En Mood Live la cita se propone como una invitación a combinar nostalgia y energía nueva. El rock vuelve a sonar con la fuerza de siempre y Neuquén se prepara para una noche donde el pasado y el presente se encuentran sobre el mismo escenario.