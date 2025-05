Bomba en la farándula: Marianela Mirra se separó de José Alperovich

Marianela Mirra volvió a quedar en el centro de la vorágine mediática al revelar que se separó de José Alperovich, luego de más de 18 años de relación, incluso visitándolo en prisión.

La forma que eligió para hacer el anunció fue algo confusa, ya que tuvo que llevar adelante dos posteos, para explicar el contenido de los mismos.

En un primer momento, la ex Gran Hermano compartió una íntima imagen de Alperovich abrazado de ella sobre una camilla de hospital, junto a una dedicatoria. “Cuando amás incondicionalmente, cuando das todo por quienes amás, aunque no siempre la vida sea justa contigo, y jamás seas prioridad. La gente utiliza mucho a la gente buena, de buenos sentimientos. Ojalá no conozcan el infierno”, escribió en sus redes y cerró: “No me debés nada. Lo hice con amor, a esto también”.

Horas después, la ganadora del reality aclaró que su extraña dedicatoria era en realidad una carta de despedida y que se separó del ex gobernador de Tucumán. “Mensaje no captado. ¡Los súper filtros! Acá van. Solo serví, para los momentos de mierda, a eso hacía alusión la misma foto, quise acompañar a la persona que amo por años. Pero nunca se destacó por su sinceridad, lo cual, es una pena enorme”, explicó el significado de la imagen.

En este contexto, Mirra detalló que en su último encuentro con el actual condenado por abuso sexual terminó en una discusión que la habría llevado a tomar la decisión de separarse. “La última vez que lo vi? Me dijo que no confiaba en mí. Después de 18 años, y 7, 8 meses visitándolo en el penal religiosamente, sin que nadie supiera realmente su vida, su medicación, si está bien o mal. ¡Hasta acá llegué yo!”, relató.

Asimismo, también se conoció que esa pelea se habría desencadenado porque Marianela se enteró que la hija del político arreglaba encuentros con su padre y algunas "de sus amigas", en la prisión, todas las semanas.

Por último, adelantó que escribiría algún libro sobre sus experiencias amorosas: “Algún día sacaré un libro de todas estas personas que se cruzaron en mi camino. Éxitos”, cerró.