En el contexto de las actividades por el aniversario número 50 del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, la Legislatura del Neuquén alberga la muestra fotográfica “Imagen y memoria: retratos para no olvidar”, una propuesta que busca mantener viva la memoria colectiva a través del arte.

La exposición reúne una serie de trabajos realizados por el colectivo fotográfico Son Miradas, quienes desarrollaron el proyecto a lo largo de un año. A través de retratos, la muestra propone un recorrido visual que pone en primer plano historias, identidades y recuerdos vinculados a uno de los períodos más oscuros de la historia argentina.

Con una mirada sensible y comprometida, las imágenes invitan a la reflexión sobre la memoria, la verdad y la justicia, valores fundamentales que continúan siendo ejes centrales en la construcción de la sociedad.

La iniciativa forma parte de las distintas actividades conmemorativas impulsadas en la provincia, reafirmando el compromiso de los espacios institucionales con la preservación de la memoria histórica y la promoción de los derechos humanos.