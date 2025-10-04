Secuestraron la computadora de la jueza Makintach para un peritaje 

El Juzgado de Garantías N°4 de San Isidro ordenó la incautación de la computadora de la jueza Julieta Makintach, imputada en la causa penal del documental “Justicia Divina”, a fin de efectuar su apertura y obtener datos de interés para la investigación.

De acuerdo al documento que accedió la agencia Noticias Argentinas, el procedimiento se realizó ante la Delegación de Tecnología Informática (San Isidro) de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, emplazada en la calle Ituzaingó 340, donde se secuestraron dos discos rígidos en la oficina de la magistrada.

El pedido fue presentado por Rodolfo Baqué, particular damnificado en la investigación y defensor de Dahiana Gisela Madrid, una de las ocho acusadas por la muerte de Diego Armando Maradona, y los fiscales Carolina Asprella, José Amallo y Cecilia Chaieb.

“Si bien el soporte digital moderno no puede compararse en sentido estricto con los documentos tradicionales en virtud de su modo de creación, almacenamiento y acceso, no menos cierto es que su equiparación debe realizarse en función del bien jurídico protegido, es decir, la privacidad de las personas”, resalta el documento.

Sin embargo, en el texto se remarca que, al estar vigente el apartamiento provisorio de la ex titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro, “no se observa impedimento alguno” para llevar a cabo el peritaje.

Baqué solicitó “la apertura inmediata” del dispositivo perteneciente a la imputada para determinar si incurrió en el delito de prevaricato (decisión que toman los jueces contrariamente a la ley o a los hechos conocidos) en orden al artículo 300 del Código Procesal Penal bonaerense.

Makintach está acusada por cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios por el proyecto audiovisual, a la vez que el jury de enjuiciamiento en su contra comenzaría en las próximas semanas.