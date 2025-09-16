Karina Milei levantó la cautelar: los audios sobre presuntas coimas ya pueden difundirse

Los audios que se le atribuyen a la secretaria general de la presidencia Karina Milei podrán difundirse sin restricciones, debido a que la propia funcionaria le pidió a su abogado que pidiera levantar la restricción. Son los que se refieren a las presuntas coimas que se investigan en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Sobre ellos existía una medida cautelar que fue solicitada por ella misma, que ahora cambió de idea sobre el tema, asegurando que la reproducción de los mismos “no afecta su intimidad, ni a la Seguridad Nacional».

Declaraciones de Adorni y pedido de Milei

El pedido se gestionó ante el juez Alejandro Maraniello, que fue quien, en su momento, autorizó censurar su difusión. Ahora los patrocinantes de Karina Milei insistieron a través de un escrito en que “todo se trató de una maniobra destinada a influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar, desinformar e incidir en el proceso electoral”. Sin embargo pidieron dejar sin efecto la medida, a través de una presentación realizada por el doctor Santiago Viola.

Paralelamente el vocero presidencial Manuel Adorni volvió a referirse al tema, para seguir subrayando que “el contenido de los audios es falso. La Justicia deberá determinar cómo surgieron, de qué manera y si están o no están editados”.