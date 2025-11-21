"La Refiesta" llega por primera vez a Neuquén con su propuesta retro que revive los grandes éxitos de los ‘90 y 2000. El fenómeno creado por Morex ya recorrió más de diez ciudades del país y se convirtió en una de las celebraciones más convocantes del circuito nocturno. Con música estrictamente comprendida entre 1990 y 2015, la fiesta propone un ambiente descontracturado y diverso. Desembarcará por primera vez en la región este sábado 22 en Mood Night.

Morex afirmó en el programa "Tardes De Primera" que se emite por CN 24/7 Canal de noticias, que la idea nació en 2021 mientras limpiaba su casa escuchando música de los ‘90 y 2000, hasta que decidió crear un espacio exclusivo para esos hits que ya no suenan en las fiestas actuales. “La regla principal es que está prohibida la música moderna. Solo pasamos canciones del 90 al 2015, la música que nos marcó la adolescencia”, explicó.

La productora, DJ residente y líder del proyecto destacó que el ambiente de "La Refiesta" se caracteriza por su diversidad, disfrute y ausencia de poses, donde pueden convivir familias, grupos de amigos y distintas generaciones en una misma pista. “Es un lugar para cantar, bailar y emocionarse sin preocuparse por la foto o la apariencia”, señaló.

El evento en Neuquén contará con DJs invitados, repertorios que incluyen pop, rock nacional, reggaetón clásico, cumbia y cuarteto, además de propuestas distintivas como golosinas retro, playlists temáticas y una estética completamente nostálgica. También se mantiene la iniciativa solidaria “Nadie se salva solo”, que permite a personas que no pueden pagar la entrada participar por tickets sin costo a través de la web oficial.

Con gran expectativa por parte del público neuquino, Morex aseguró que la fecha será un verdadero fiestón: “Hace años que quería llegar a Neuquén. Estamos muy entusiasmadas por lo que se va a generar en el ida y vuelta con la gente”. Las entradas están disponibles en larefiesta.com, donde también se informan promociones de cumpleaños y próximas fechas.

Mira la entrevista completa: