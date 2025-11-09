Tal vez por su sabor levemente amargo, la berenjena no suele tener muchos adeptos. Sin embargo, los fanáticos de esta hortaliza, la encuentran deliciosa y apta para múltiples recetas.

En la mesa familiar de la infancia, los platos preparados por la abuela, mamá y mi hermana, se convertían en un campeonato de sabores. Carnes con salsas saladas y agridulces, ensaladas de todos los colores, los tradicionales tomates y huevos rellenos, piononos y nunca faltaba el pan de berenjenas, la especialidad de mi hermana Mercedes.

La berenjena es originaria de la India, llegó a Europa a través de la Península Ibérica gracias a los árabes. Se consume en todo el mundo gracias a su versatilidad en la cocina y su aporte nutricional. Contiene antioxidantes, fibra y compuestos bioactivos, es baja en calorías, por lo que incluirla en nuestra dieta es una muy buena decisión.

Aquí dejo la receta para que se animen a hacerla éste año.

Ingredientes

3 berenjenas medianas

1 cebolla

1 diente de ajo

2 huevos

100 gramos de queso rallado

1 taza de pan mojado en leche

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

2 cucharadas de aceite oliva

Manteca y pan rallado para el molde

Mayonesa

Cómo se prepara

1. Lavar las berenjenas y cocinarlas enteras al horno (envueltas en papel de aluminio) o al vapor hasta que estén bien tiernas. Dejar enfriar, pelarlas y picarlas o procesarlas no demasiado.

2. Saltear la cebolla picada con el ajo hasta que estén transparentes. Incorporar las berenjenas.

3. Agregar los huevos enteros, levemente batidos, el queso rallado, el pan mojado en leche, sal y pimienta y una pizca de nuez moscada. Mezclar bien hasta obtener una pasta homogénea.

4. Enmantecar y espolvorear con pan rallado un molde tipo budinera. Volcar la preparación y emparejar la superficie.

5. Llevar a horno precalentado a 180 grados durante 40 minutos o hasta que esté dorado y firme al tacto. Probar con un pincho de brochetes.

6. Dejar entibiar antes de desmoldar. Una vez desmoldado, untar con mayonesa toda la superficie, incluidos los laterales. Se puede decorar con aceitunas negras y frutos secos.

Deseo que les salga súper rico.