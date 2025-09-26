El Festival Primavera en Danza abre la convocatoria para su nueva edición

La danza contemporánea volverá a tomar los escenarios neuquinos este año con la llegada de una nueva edición del Festival Primavera en Danza, que celebrará su 12° edición del 27 de septiembre al 4 de octubre. Como antesala del evento, la organización lanzó una convocatoria abierta para que artistas y colectivos presenten sus proyectos escénicos y videodanza contemporánea, con fecha límite de inscripción hasta el 25 de agosto.

Dirigido a bailarines, coreógrafos, performers y videastas de la región y la provincia, el festival busca reunir propuestas innovadoras, con una fuerte impronta autoral y comprometidas con el lenguaje contemporáneo. Las obras seleccionadas formarán parte de la programación oficial y se presentarán en una función dentro del marco del festival, en una sala teatral de la ciudad de Neuquén.

La inscripción es gratuita y debe realizarse a través de un formulario online, en el que se detalla la información técnica y artística de cada proyecto. El anuncio de los proyectos seleccionados será el 1 de septiembre, y se comunicará por correo electrónico a cada participante.

Desde la organización destacan que cada grupo deberá contar con su propio técnico de luces para la puesta en escena, ya que no se cubrirá ese servicio desde el festival. Asimismo, se aclara que no se contemplan gastos de traslado desde la ciudad de origen ni traslados internos, por lo que los elencos deberán gestionar su logística de forma independiente. El número final de obras seleccionadas y el cachet artístico correspondiente será determinado por el jurado del festival, en función de las posibilidades del presupuesto total disponible.

Consolidado como uno de los eventos de danza contemporánea más importantes de la Patagonia, el Festival Primavera en Danza apuesta una vez más a generar espacios de visibilidad, circulación y encuentro para los creadores de la escena independiente. A lo largo de más de una década, el festival ha sido plataforma para propuestas escénicas comprometidas con la experimentación, el cruce de lenguajes y la reflexión crítica a través del cuerpo en movimiento.