Dos hombres fueron acusados por una violenta agresión ocurrida el sábado por la noche en Loncopué, que dejó a una persona gravemente herida y en estado crítico. La fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, junto a la asistente letrada Margarita Ferreira, les formularon cargos por el delito de lesiones gravísimas en calidad de coautores.

Según se expuso en la audiencia realizada este lunes en Zapala, el hecho sucedió cerca de las 22 cuando la víctima circulaba por la vía pública acompañada de otras personas. En ese contexto, fue interceptada por los imputados, identificados como B.A.B. y R.S.B., con quienes mantuvo primero una discusión que terminó en una pelea.

Ferreira explicó que la agresión se produjo en dos momentos distintos y en diferentes puntos de la cuadra. En el primero, la víctima se acercó a uno de los imputados tras escuchar insultos, y tras un breve enfrentamiento, la pelea se interrumpió gracias a la intervención de terceros. Sin embargo, minutos después, ambos acusados habrían retomado el ataque y golpearon brutalmente a la víctima hasta dejarla inconsciente en el suelo.

Como consecuencia, el hombre sufrió traumatismos severos, fractura de cráneo, hematomas y hemorragia subaracnoidea, por lo que fue trasladado de urgencia y permanece internado en la unidad de terapia intensiva con pronóstico reservado.

"Hay versiones de testigos que indican que uno de los agresores le dio una patada en la cabeza cuando la víctima ya estaba en el suelo", argumentó la fiscal.

La jueza Vanessa Macedo Font dio por formulados los cargos por lesiones gravísimas y fijó un plazo de tres meses para la investigación.

Durante la audiencia, la fiscal Pizzipaulo solicitó que los dos imputados quedaran detenidos bajo prisión preventiva por 30 días, al considerar que su libertad podría poner en riesgo la investigación. “Hay versiones de testigos que indican que uno de los agresores le dio una patada en la cabeza cuando la víctima ya estaba en el suelo”, argumentó la fiscal.

No obstante, la jueza rechazó el pedido de prisión preventiva, al considerar que no se acreditó el riesgo de entorpecimiento de la investigación, y ordenó la libertad inmediata de los acusados. Como medida cautelar, dispuso la prohibición de contacto con la víctima y los testigos mientras avanza la causa.