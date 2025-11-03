Tragedia familiar en José C. Paz: un conductor alcoholizado provocó la muerte de dos personas y dejó tres niños graves

La violencia del choque en José C. Paz quedó marcada por un dato alarmante: Michael Jean Carballo, de 23 años, conducía su camioneta Volkswagen Amarok negra con un nivel de alcohol en sangre de 3,01 g/l cuando embistió frontalmente al Renault 12 en el que viajaba la familia Benítez. El impacto fue tan fuerte que los padres fallecieron en el acto y los tres hijos, de 14, 11 y 7 años, quedaron gravemente heridos.

La hija mayor se encuentra en estado crítico, mientras que sus hermanos también permanecen internados bajo atención médica especializada. Los menores ahora están al cuidado de su abuela, mientras continúan recibiendo tratamiento por múltiples fracturas y traumatismos.

Dolorosa tragedia

Carballo quedó detenido e imputado por doble homicidio culposo agravado y lesiones graves. La causa está a cargo de la Fiscalía N.º 4 de San Martín, bajo la supervisión del fiscal Rubén Moreno, que aguarda los resultados de las pericias de velocidad y el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para determinar con exactitud la dinámica del accidente.

El choque ocurrió durante la noche del viernes, en la intersección de la Ruta 197 y calle Mendoza. Bomberos voluntarios y personal de seguridad municipal acudieron al lugar para rescatar a los menores que habían quedado atrapados y asistir a los familiares de las víctimas. La comunidad se mantiene consternada y se organizan colectas para cubrir gastos de hospitalización y sepelio de los adultos fallecidos. Mientras tanto, la causa sigue arrojando datos alarmantes.