Fingía ser mujer, invitaba a chicas a pasear en kayak y las violaba en la playa

Un hombre fue detenido en Chubut tras la radicación de dos denuncias por violación, realizadas por mujeres que contaron que el abusador fingía ser mujer a través de redes sociales, para captar a sus víctimas invitándolas a hacer un paseo en kayak a la luz de la luna.

La justicia de esa provincia sospecha que podrían existir más casos. Además revelaron que el violador tenía antecedentes, porque años atrás se hacía pasar por electricista para acceder a las viviendas de las incautas que, pensando que era un experto en electricidad, lo dejaban ingresar a sus casas y se convertían en presas de su violencia sexual.

Lo cierto es que el ahora detenido tenía un frondoso prontuario por delitos similares. La nueva modalidad para dar con sus potenciales víctimas era a través de llamativos posteos. En ellos se mostraba como una mujer deportista y experta en excursiones náuticas. Para vender su experiencia como guía por los paisajes de ensueño de Chubut subía fotos de momentos idílicos navegando en kayaks y costeando playas únicas.

Engaños y abusos

Si alguien reaccionaba a esas imágenes le daba charla (siempre fingiendo ser una mujer) y las invitaba a una excursión gratuita, que consistiría en un paseo en kayak y una recorrida por alguna playa. Sin embargo al presentarse inventaba un pretexto. Decía que a él lo había mandado para compartir ese rato la supuesta mujer de las fotos, y luego, tras una recorrida en la embarcación, abusaba sexualmente de ellas en alguna playa desolada.

Las que llegaron a denunciar fueron dos chicas, que habían sufrido ultrajes con poco tiempo de diferencia. Por eso (y por la naturaleza del delito, que tiene baja tasa de presentaciones judiciales) sospechan que seguirán apareciendo más víctimas.

Ahora el agresor sexual cumple prisión preventiva. Y siguen investigando los delitos denunciados, a la espera de que aparezcan más damnificadas.