Búsqueda del cuidador de Máxima: ahora sospechan que lo asesinaron

El ex cuidador de la casa que en Villa La Angostura tiene la reina Máxima Zorreguieta ya no será buscado por la policía chilena que había caratulado su caso como “desaparición”. Ahora las sospechas apuntan a que habría sido asesinado, y por eso la causa se caratuló como “presunto homicidio”.

La información la aportó su propia familia, que estuvo en ese país para conocer detalles acerca de la investigación. El ex casero en cuestión se llama Carlos Ancapichun, y la que informó acerca del cambio de carátula fue su esposa Marisol Coronado, que regresó de Osorno.

Cabe recordar que el hombre fue visto por última vez el 13 de junio. Ese día partió de Villa La Angostura hacia Entrelagos, en el Departamento de Puyehue, en Chile. Según trascendió iría a realizar un trámite bancario, y visitaría a su hermanastro. Sin embargo a partir de ese momento no volvió a comunicarse con su mujer.

La declaración de su hermanastro sobre el tema fue sospechosa. Dijo que lo visitó el 13, y que dos horas después le avisó que se iría a visitar un lote que quería comprar, que estaba muy cerca de allí. Nunca regresó.

Pericias y procedimientos en Chile

Los carabineros chilenos encontraron su camioneta al costado de un camino rural una semana después. Para entonces su familia argentina lo buscaba, inquieta por saber acerca de su paradero.

La mayor hipótesis se centra en un tema vinculado al patrimonio familiar chileno. El ahora desaparecido quería vender la casa materna, en la que vivía su hermanastro, y repartir el dinero.

Por el momento se realizaron algunas diligencias en Chile, que incluyen pericias sobre el rodado hallado. Sin embargo desde Argentina sus allegados se mostraron disconformes con la investigación, y pretenden que se aceleren las pesquisas para determinar qué fue lo que pasó.