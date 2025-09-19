Agente inmobiliario acusó a la mamá de una nena de ‘inventar’ una causa por abuso pero la Justicia ratificó la condena

Un agente inmobiliario de Villa La Angostura abusó por largos años de una nena de 6 años que estaba bajo su cuidado. Una vez que todo se denunció quiso ‘zafar’ de la condena que se le impuso, alegando que la madre de la chiquita había inventado los ultrajes.

La Justicia sin embargo ratificó la condena, al dar por probados cada uno de los episodios, que se extendieron durante un gran lapso de tiempo.

La decisión fue adoptada en el marco de la instancia de impugnación, luego de rechazar los planteos de la defensa, que pidió la nulidad del juicio. Sin embargo el tribunal integrado por los magistrados Nazareno Eulogio, Andrés Repetto y Florencia Martini ratificó todo y sostuvo su condena de 8 años y medio de prisión efectiva.

Abuso sistemático

“Se buscó desacreditar a la niña, alegando que su mamá mentía. Esa estrategia fue profundamente violenta para la víctima” expresaron los jueces.

El delito que se le imputa al acusado es abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por su condición de encargado de la guarda y por haberse cometido en forma continuada.

Con esta resolución, el caso pasa a la etapa de ejecución de la pena.