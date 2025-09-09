Allanamientos en Plottier: buscaban armas y encontraron un caballo al borde de la muerte

Lo que comenzó como una serie de allanamientos por causas de robo en Plottier terminó revelando una escena inesperada y preocupante: un caballo en estado de desnutrición, que fue puesto bajo custodia judicial y ahora será controlado periódicamente por un veterinario policial.

Este martes por la mañana, efectivos de la Comisaría 7, con colaboración de personal de Bomberos, Metropolitana, UESPO, Brigada Periferia I y de la División Montada y Canes, llevaron adelante diversos procedimientos simultáneos en domicilios de la ciudad, coordinados con la Fiscalía de Robos y Hurtos.

En los operativos se logró el secuestro de una bomba eléctrica, varios metros de cable subterráneo, un arma larga calibre 22 con municiones y una motocicleta que tenía pedido de secuestro en Río Negro por una causa de robo calificado y lesiones. También fue demorada una persona mayor de edad.

En otra de las viviendas se incautaron bombas centrífugas, una bomba de agua de alta presión y unos 25 metros de cableado, elementos que quedaron bajo custodia judicial por su posible relación con las investigaciones en curso.

Pero lo que más llamó la atención fue lo ocurrido en un domicilio donde intervino la Fiscalía de Delitos Ambientales: allí se constató el grave estado de un equino de unos 15 años. El animal, que presentaba claros signos de desnutrición, quedó bajo supervisión judicial en el mismo lugar. Un veterinario policial fue designado para realizar controles periódicos y evaluar su evolución.

Las diligencias se extendieron hasta el mediodía y todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia. Ahora, además de las causas por robo, se abre una investigación vinculada al maltrato animal.