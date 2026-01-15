Vecinos de Vista Alegre denunciaron que fueron amenazados con armas de fuego cuando quisieron acceder a la costa del río Neuquén. Intentaban ingresar a un sector sobre la calle 11 que deriva en la costa, pero dos personas salieron de una chacra y los amedrentaron con agresiones verbales y apuntándoles con un revólver y una escopeta.

Una vez realizada la denuncia en la Comisaría Nº49, efectivos policiales de esa sede en conjunto con la Comisaría Quinta y la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II realizaron el allanamiento este jueves, con la autorización de la justicia.

En el lugar identificaron a una mujer de 61 años y un hombre de 35, señalados como presuntos autores de las amenazas. Además, hallaron una escopeta con mira y linterna incorporada, un revólver calibre 32, 17 cartuchos 12/70, cartuchos calibre .32 y vainas servidas, junto con otros elementos de interés para la causa.