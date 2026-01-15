¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 15 de Enero, Neuquén, Argentina
Terror en vista alegre

Bajaban a la costa del río y los amenazaron con una escopeta y un revolver: los allanaron y había armas y municiones

Vecinos fueron amedrentados cuando intentaban acceder por la calle 11 a la costa del Neuquén. Este jueves los efectivos realizaron un allanamiento donde identificaron a dos personas. 

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Jueves, 15 de enero de 2026 a las 15:13
Hallaron una escopeta con mira y linterna incorporada, y un revólver calibre 32

Vecinos de Vista Alegre denunciaron que fueron amenazados con armas de fuego cuando quisieron acceder a la costa del río Neuquén. Intentaban ingresar a un sector sobre la calle 11 que deriva en la costa, pero dos personas salieron de una chacra y los amedrentaron con agresiones verbales y apuntándoles con un revólver y una escopeta

Una vez realizada la denuncia en la Comisaría Nº49, efectivos policiales de esa sede en conjunto con la Comisaría Quinta y la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II realizaron el allanamiento este jueves, con la autorización de la justicia.

En el lugar identificaron a una mujer de 61 años y un hombre de 35, señalados como presuntos autores de las amenazas. Además, hallaron una escopeta con mira y linterna incorporada, un revólver calibre 32, 17 cartuchos 12/70, cartuchos calibre .32 y vainas servidas, junto con otros elementos de interés para la causa. 

 

