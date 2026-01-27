Una jornada habitual en el Parque Nacional Lanín terminó con un desenlace que dejó en silencio a quienes estaban en la zona de Puerto Canoa. Una mujer de 51 años se descompensó en el Centro de Informes y, a pesar de un prolongado operativo de asistencia, murió en el lugar.

El aviso ingresó a través de la radioestación del área. Personal que se encontraba en Puerto Canoa acudió de inmediato y encontró a la mujer sin signos vitales. Sin perder tiempo, los presentes comenzaron maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Más de una hora de maniobras

Los intentos por reanimarla se extendieron durante aproximadamente una hora y quince minutos. Guardaparques y rescatistas sostuvieron las maniobras hasta que arribó la ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN).

Al llegar, el equipo médico evaluó la situación y confirmó el fallecimiento.

Un operativo con múltiples organismos

En la emergencia participaron guardaparques del área Paimún, un guardaparque voluntario y una cuadrilla del Departamento ICE Zona Centro, integrada por cuatro rescatistas. También colaboraron Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, la Policía de Neuquén y personal del SIEN.

La intervención reunió a distintas instituciones que trabajan de manera coordinada dentro del área protegida, donde las distancias y los tiempos de traslado suelen marcar la diferencia en situaciones críticas.

Otra tragedia reciente en un parque nacional

El caso en el Lanín se suma a otro hecho ocurrido en las últimas horas en la región cordillerana, esta vez dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Allí, una mujer oriunda de la provincia de Buenos Aires murió tras sufrir un grave accidente en una cascada de difícil acceso.

Según la información oficial, la mujer se deslizó en un sector de la caída de agua, se golpeó con fuerza contra las rocas y quedó inconsciente. Las personas que estaban con ella lograron sacarla del agua y comenzaron maniobras de reanimación cardiopulmonar en el lugar.

Pese a los intentos por asistirla y al posterior despliegue de un operativo de rescate, no lograron revertir la situación. El episodio volvió a poner en foco los riesgos que presentan algunos sectores naturales donde el terreno, el agua y las piedras forman un entorno tan impactante como peligroso.

Un día que terminó de la peor manera

Puerto Canoa es un sector muy visitado dentro del parque, punto de ingreso y referencia para quienes recorren la zona. La presencia de móviles de emergencia y personal de distintas fuerzas alteró la rutina del lugar durante varias horas.

Desde la administración del Parque Nacional Lanín acompañaron a la familia de la mujer ante lo ocurrido y destacaron el trabajo de quienes intervinieron en el operativo.