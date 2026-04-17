El movimiento era raro para esa hora. En plena siesta de este viernes, cuando el sol pega fuerte sobre las chacras de Luis Beltrán, dos hombres caminaban apurados con lo que habían recolectado, con las bolsas cargadas hasta el tope. No era una cosecha más: era un robo en marcha.

Eran cerca de las 13:30 cuando efectivos de la Comisaría 19° patrullaban la zona de quintas, en inmediaciones de la cabaña Capalco. Ahí los vieron. Dos sujetos salían del predio con varias bolsas llenas de nueces.

Los frenaron en seco. La pregunta fue directa: si tenían permiso para estar ahí y llevarse la producción. La respuesta nunca llegó. Se miraron entre ellos, dudaron, y no pudieron explicar nada. Para los policías, estaba claro. No había autorización y lo que llevaban no era suyo. En ese momento los demoraron y empezaron a atar cabos.

Minutos después, ubicaron al dueño del lugar. El hombre fue tajante: nadie tenía permiso para entrar a su chacra, mucho menos para llevarse nueces. Con ese dato, la situación cambió. La fiscal de turno fue informada y no dudó: ordenó la detención de los dos hombres, que habían sido sorprendidos en pleno acto.

Los detenidos resultaron ser dos hermanos, mayores de edad, del barrio Tosco de Luis Beltrán. Ahora, el productor deberá formalizar la denuncia.