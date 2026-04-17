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Viernes 17 de Abril, Neuquén, Argentina
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Luis Betrán

Con las manos en la bolsa: robaban nueces y los agarraron cuando salían de la chacra

Fue al mediodía en Luis Beltrán. Dos hermanos salían cargados "como para hacer negocio", pero no tenían permiso de nadie. La Policía los frenó justo a tiempo.

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Viernes, 17 de abril de 2026 a las 19:13
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Los vieron salir con bolsas repletas desde una chacra privada. No supieron qué decir y terminaron demorados en el acto.

El movimiento era raro para esa hora. En plena siesta de este viernes, cuando el sol pega fuerte sobre las chacras de Luis Beltrán, dos hombres caminaban apurados con lo que habían recolectado, con las bolsas cargadas hasta el tope. No era una cosecha más: era un robo en marcha.

Eran cerca de las 13:30 cuando efectivos de la Comisaría 19° patrullaban la zona de quintas, en inmediaciones de la cabaña Capalco. Ahí los vieron. Dos sujetos salían del predio con varias bolsas llenas de nueces.

Los frenaron en seco. La pregunta fue directa: si tenían permiso para estar ahí y llevarse la producción. La respuesta nunca llegó. Se miraron entre ellos, dudaron, y no pudieron explicar nada. Para los policías, estaba claro. No había autorización y lo que llevaban no era suyo. En ese momento los demoraron y empezaron a atar cabos.

Minutos después, ubicaron al dueño del lugar. El hombre fue tajante: nadie tenía permiso para entrar a su chacra, mucho menos para llevarse nueces. Con ese dato, la situación cambió. La fiscal de turno fue informada y no dudó: ordenó la detención de los dos hombres, que habían sido sorprendidos en pleno acto.

Los detenidos resultaron ser dos hermanos, mayores de edad, del barrio Tosco de Luis Beltrán. Ahora, el productor deberá formalizar la denuncia. 

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