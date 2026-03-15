Con singular expectativa en toda la Argentina, a la 4 am se puso en marcha la 2ª fecha de la temporada 2026 en la Fórmula 1 que tenía a Franco Colapinto partiendo desde la posición número 12 de una grilla que lideró el joven Kimi Antonelli.

Minutos antes de la partida, problemas eléctricos de los McLaren de Lando Norris y Óscar Piastri llevaron al equipo a tener que tocar algunas cosas, razón por la que el actual campeón del mundo iba a partir desde los boxes. De esta manera, Colapinto quedó en la recta principal con 9 autos por delante, dentro de la zona de puntos.

Estrategias diferentes dentro del equipo Alpine porque Pierre Gasly partió con gomas intermedias, mientras que el argentino lo hizo con los de compuestos duros al mismo tiempo en que se confirmó el abandono de los grandes protagonistas de la temporada pasada.

La puesta en marcha de la competencia dejó una espectacular maniobra de movida de Lewis Hamilton que arriba de la Ferrari superó a los de Merceces casi en el mismo movimiento. Detrás de ellos, Colapinto también movió muy bien y dejó atrás rápido a Max Verstappen que tambén lidia con los conflictos eléctricos arriba del Red Bull.

Sobre la vuelta 9 de las 56 previstas, el representante nacional marcha 6°, detrás de su compañero de equipo, Gasly. Llegó el primer auto de seguridad en el giro número 10 por el despiste de Lance Stroll con Aston Martin. Menos Antonelli y Colapinto, todos los demás autos de punta aprovechan para el cambio de neumáticos, razón por la que el Alpine queda escolta para la reanudación de la competencia.

Se reanuda la competencia en el giro 14 y la imagen es espectacular con Colapinto escoltando al Mercedes de Antonelli.

La pelea real del número 2 de Alpine está puesta en los Haas de Esteban Ocon y Olivier Bearman, con quienes lucha del quinto al octavo lugar.

Vuelta 23 de 56. Colapinto queda en el más racional 7° puesto. Antonelli, Hamilton, Leclerc, Russell, Bearman, Verstappen y Colapinto las posiciones.

La previa

El piloto italiano de Mercedes Benz ha hecho historia con su pole, siendo el más joven de toda la historia de la categoría (19años). Más allá de la suerte de Ferrari, en el país europeo se ha despertado un singular fanatismo por el piloto número 2 del equipo de la estrella de plata que tendrá a George Russsell compartiendo la primera fila.

El Alpine de Colapinto ha demostrado mejoras a lo largo del fin de semana en Asia.

Sudamérica expectante de lo que pueda pasar con el Alpine del piloto argentino que desde el viernes ha dado pequeños pasos en búsqueda de una evolución que no va al mismo ritmo que la de Pierre Gasly. El francés que comparte box con el número 43 partirá desde la posición número 7 en el Gran Premio de China.

Será momento de acelerar para Colapinto. Shangai parece volver a ser el momento como para dar el golpe sobre la mesa, siempre pensando en sumar sus primeros puntos desde su llegada a la escudería de la marca francesa.

Cuarta fuerza

Con su 7° puesto en la clasificación, Gasly logró reubicar a Alpine en la lista. Mercedes, Ferrari, Mac Laren y él es una imagen muy potente para la escudería que más allá de reconocer algunos contratiempos con el número 43, ya están en condiciones de exigir cada vez más al de Pilar.

La gran incertidumbre de la punta pasa por saber si el resto de los equipos tendrán el ritmo para sostener la expectativa con el 1-2 de Mercedes. Russell acelerará a fondo desde la primera vuelta para saltar rápido a la punta de la carrera y luego dedicarse a administrar el enorme potencial de su unidad.

Hasta el momento, Colapinto siempre ha terminado los días en Asia afuera de los 10 primeros, barrera que intentará superar en la madrugada dominguera de la Argentina.