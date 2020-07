Cómo será la nueva escuela neuquina, en pandemia

No hay fecha definida del regreso a las aulas en Neuquén y en un 90 por ciento, dependerá de la situación epidemiológica de la provincia. El gobierno provincial anunció hoy cuál es el plan, en un intento de mostrar las cartas de antemano para lo que se prevé, generará un fuerte debate. En algunas provincias se menciona agosto como una alternativa, en otras, setiembre, pero con seguridad, la pandemia para entonces no estará superada. “Será una nueva escuela, una nueva formalidad y hay que perder el miedo”, dijo el gobernador Omar Gutiérrez. Habrá un protocolo sanitario, que tendrá más énfasis en la seguridad que en la currícula, por lo tanto, el regreso será gradual y escalonado.

La división de la provincia en 5 regiones, tal cual hoy se monitorea la situación epidemiológica tendrá vigencia en el dispositivo “Camino a la escuela”; es decir en una región se podrá regresar a las aulas de manera diferente a otra, según como se mantenga el control del coronavirus. En el mapa neuquino, las 5 microrregiones o estados se clasificarán de la siguiente manera:

Estado 1: Comprende aquellas localidades que no han presentado casos o que hayan sido esporádicos, importados o que no tienen casos activos, como Chos Malal y varias localidades del sur provincial.

Estado 2: Abarca aquellas localidades que han tenido casos, pero actualmente no tienen activos como Loncopué y Las Lajas.

Estado 3: Incluye aquellas localidades que presentan en la actualidad casos activos aislados, sin circulación comunitaria, como, por ejemplo, Aluminé.

Estado 4: Comprende aquellas localidades con evidencia de circulación en conglomerado o circulación comunitaria controlada con tiempo de duplicación mayor a 14 días, como Neuquén capital, Centenario y Plottier, entre otras.

Estado 5: Refiere a aquellas localidades con evidencia de circulación comunitaria con tiempo de duplicación menor a 14 días.

También en este esquema se tendrá en cuenta la ubicación de los establecimientos, como las zonas rurales considerando las escuelas con menos de 20 estudiantes y las matrículas plurigrados; en las zonas urbanas se priorizarán los últimos años de las escuelas primarias, secundarias e institutos de formación docente.

Las clases serán de horarios reducidos y espacios abiertos, al aire libre. Los patios ya no se piensan como exclusividad de los recreos, serán también los espacios comunes para clases con pequeños grupos de alumnos. También se adelantó que para poder mantener los nuevos hábitos de cuidado que no desaparecerán al volver a las aulas (por ejemplo, el distanciamiento) las clases no podrán superar los 15 alumnos, habrá convivencia con un sistema dual y por proyectos educativos.

En el ingreso al establecimiento se utilizará termómetro infrarrojo láser, alcohol en gel con dispenser y pulverizador con alcohol, lo mismo que en las aulas, los baños y los espacios compartidos, como la cocina. En función de esta planificación, se aclaró que los espacios del edificio escolar que se utilizarán serán las aulas, las áreas de gobierno escolar, los sanitarios y patios, y por el contrario, se descartarán las bibliotecas, los laboratorios, los talleres, etc.

En cuanto a cómo se aprobará el cursado, la ministra de Educación, Cristina Storioni explicó que las evaluaciones no serán numéricas, sino que serán formativas. “Se indicará qué y cómo se produjeron los aprendizajes escolares para tener un panorama hacia el regreso a clases”, aclaró. La jornada escolar contemplará horarios reducidos, ingresos y salidas escalonados con control y prevención.

Finalmente, se indicó que si bien no se sabe cuándo iniciarán las clases, sí hay fecha de terminación del calendario escolar: será dos días antes de Nochebuena, el 22 de diciembre. “No es la intención trasladar el ciclo a enero o febrero porque también hay que priorizar las actividades turísticas y no queremos recargar a las familias”, especificó el gobernador Gutiérrez.