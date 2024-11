UnTER analiza no iniciar las clases en 2025

Tras la reunión de paritarias donde el gobierno rionegrino no realizó una propuesta de aumento salarial, los docentes se preparan para el Congreso que se realizará este jueves 28 en Huergo y que podría definir medidas de fuerza.

Esta mañana, Silvina Inostroza, la secretaria general de UnTER se refirió al tema: “Por segundo mes consecutivo no hubo propuesta de recuperación de nuestros salarios. Nos sorprendió que no haya un ofrecimiento porque el gobierno venía hablando de un porcentaje igual al de la inflación, se burlan de los trabajadores estatales”.

Agregó que “no hay voluntad política, no hubo incremento y el gobierno tampoco cede en otras cuestiones, como las más de 30 licencias gremiales que nos arrebataron y que hoy esos lugares están acéfalos. Prefiere instalar que estamos por encima de la pobreza y que tenemos los mejores salarios y no es así”.

El jueves habrá una definición

Inostroza se refirió a la posición que adoptará el gremio. “A partir de no existir propuesta de aumento puede pasar que no se finalice el ciclo lectivo 2024, o que lo terminemos antes. El Congreso podría definir alguna medida de fuerza o el no inicio de clases en 2025. Lo vamos a analizar en las asambleas de cada seccional y luego en el Congreso del jueves que realizaremos en Huergo. Es el gobierno el que nos impulsa a este tipo de medidas”.