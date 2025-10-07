Lo condenaron por golpear y amenazar a su exmujer, en San Martín de Los Andes

Un hombre fue condenado por golpear y maltratar a su expareja, a la que sometió a distintos abusos en San Martín de Los Andes, a lo largo de 2024.

La decisión fue del juez Ignacio Pombo que lo consideró culpable de lesiones leves agravadas por el vínculo, violencia de género y amenazas simples.

Una de esas amenazas ocurrió el 13 de octubre de ese año, cuando luego de una discusión, el acusado tomó del antebrazo a la víctima y le provocó un hematoma. Al día siguiente la golpeó en la pierna izquierda y la tomó del cuello, causándole nuevas lesiones. Además, la amenazó de muerte.

Audiencia de cesura

Tras esa decisión, que se desarrolló durante una audiencia que se realizó días atrás, deberán definir el monto de la pena que deberá cumplir, que se fijará durante una nueva audiencia, en este caso de cesura.