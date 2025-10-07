¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 07 de Octubre, Neuquén, Argentina
AGRESIÓN SISTEMÁTICA

Lo condenaron por golpear y amenazar a su exmujer, en San Martín de Los Andes

Los hechos fueron en 2024. La condena es por lesiones leves agravadas por el vínculo, violencia de género y amenazas simples. Evalúan su pena

Por Redacción

Martes, 07 de octubre de 2025 a las 12:56
La Justicia determinó la culpabilidad del hombre

Un hombre fue condenado por golpear y maltratar a su expareja, a la que sometió a distintos abusos en San Martín de Los Andes, a lo largo de 2024.

La decisión fue del juez Ignacio Pombo que lo consideró culpable de lesiones leves agravadas por el vínculo, violencia de género y amenazas simples.

Una de esas amenazas ocurrió el 13 de octubre de ese año, cuando luego de una discusión, el acusado tomó del antebrazo a la víctima y le provocó un hematoma. Al día siguiente la golpeó en la pierna izquierda y la tomó del cuello, causándole nuevas lesiones. Además, la amenazó de muerte.

Audiencia de cesura 

Tras esa decisión, que se desarrolló durante una audiencia que se realizó días atrás, deberán definir el monto de la pena que deberá cumplir, que se fijará durante una nueva audiencia, en este caso de cesura.

