Luis Bertolini, intendente de la ciudad de Plottier, votó a primera hora en la zona rural y luego recorrió cada una de las 19 escuelas designadas para poder cumplir con el deber cívico en estas Elecciones Legislativas 2025.

El Jefe comunal anticipó un almuerzo en familia, un breve descanso y luego subir al auto para viajar hasta Neuquén capital y esperar allí los resultados finales cerca del gobernador, Rolando Figueroa.

En diálogo con el canal 24/7, el funcionario destacó que en esta oportunidad son casi 42 mil los habitantes habilitados para votar, distribuidos en 123 mesas que han provocado la apertura de los establecimientos públicos.

“Le recomiendo a todos los ciudadanos que asistan a votar. La verdad es que con este sistema de boleta única es algo muy sencillo y rápido de cumplir”, expresó el funcionario que fue elegido por casi el 60% de sus vecinos.

Buena asistencia

Sin brindar datos exactos del porcentaje local que había asistido a votar por la mañana, Bertolini adelantó que el número había sido muy bueno en las primeras horas del día.

“Estas elecciones que son tan importantes a nivel federal para que nuestra provincia esté representada, todos debemos cumplir con nuestro deber”, amplió.

Como en el resto de la Argentina, hay tiempo hasta las 18 del domingo para emitir el voto y es necesario hacerlo con el DNI físico, no con la versión digital de Mi Argentina.

