Pablo Cervi votó y llamó a los jóvenes a participar: “Es importante expresarse"

El diputado nacional de Liga del Interior que hoy es candidato a senador por La Libertad Avanza, Pablo Cervi, emitió su voto este domingo en Neuquén y aprovechó la ocasión para invitar a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, a participar de las elecciones.

“Esperamos que haya participación, sobre todo de los jóvenes, que son quienes tienen todo el futuro por delante. Es importante emitir el voto porque es la forma de expresarse y de decir lo que uno quiere”, señaló tras salir del establecimiento.

El legislador recordó que la jornada electoral es una oportunidad para reafirmar la democracia.

Valorar los comicios

“Hay que vivirlo como lo que es: un evento democrático, donde la sociedad tiene la posibilidad de expresarse”, sostuvo.

Cervi asistió a votar acompañado por familiares, tras haber vivido el sábado un episodio delictivo en su domicilio. Dijo estar agradecido de que todos se encuentren bien y confió en que se tomen medidas para evitar hechos de violencia. No obstante, prefirió poner el acento en el valor cívico de la elección y en el “compromiso con el futuro” que implica concurrir a las urnas.

