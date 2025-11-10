La Dirección Provincial de Vialidad informó que continúan los trabajos de pavimentación sobre la Ruta Provincial 60, en el tramo que une la portada del Parque Nacional Lanín con el límite internacional con Chile, camino al Paso Mamuil Malal. Actualmente se ejecutan tareas de construcción de terraplenes y alcantarillas, tanto de hormigón como de caño galvanizado, lo que implica la presencia constante de maquinaria y personal sobre la calzada.

Por tal motivo, las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución, reducir la velocidad y respetar la señalización y las indicaciones de los banderilleros en toda la zona de obra. El proyecto contempla la pavimentación de 12,3 kilómetros y forma parte del Programa de Equilibrio y Desarrollo Territorial, financiado por CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. La ejecución fue adjudicada a la UTE Autovía–Arco, con un plazo de 18 meses, sujeto a las condiciones climáticas de la zona cordillerana.

Dado que el trazado atraviesa un área protegida, los trabajos se realizan en coordinación con el Parque Nacional Lanín y el área de Ambiente de Vialidad Provincial, para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, especialmente en lo referente a la preservación de especies nativas como las araucarias.

Una vez finalizada la obra, Neuquén sumará su cuarto paso internacional pavimentado, incorporando Mamuil Malal a la red vial que ya integran Pino Hachado, Cardenal Samoré e Icalma. La pavimentación de la Ruta 60 se enmarca en el plan provincial de infraestructura vial, con el que el Gobierno neuquino busca incrementar en un 50% la red de rutas asfaltadas, pasando de 1.200 a 1.800 kilómetros entre 2023 y 2027.