Cipolletti realizó en la mañana de este jueves la licitación pública N°018/2025 para la concesión del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros, en un acto que marca un cambio histórico en la movilidad urbana de la ciudad. La apertura de sobres se realizó en la Sala de Conferencias del quinto piso del edificio municipal, ubicado en Yrigoyen 379. Hubo una sola empresa que se adaptó a todos los requerimientos del municipio: Pehuenche. Ahora la Secretaría de Hacienda analizará la propuesta y se concretará la adjudicación

Previo al acto licitatorio, la Secretaría de Fiscalización presentó los principales beneficios del nuevo sistema, que contempla unidades 0 km, más recorridos, mayor frecuencia y reducción del tiempo de espera. El rediseño busca optimizar la movilidad de más de 50.000 usuarios mensuales, ampliando la cobertura territorial y mejorando la eficiencia del servicio.

El intendente Rodrigo Buteler destacó que “tendremos nuevas líneas, mejores recorridos, mejores frecuencias, colectivos 0 km”, y agregó: “Es un paso importante, una deuda pendiente que tiene la Municipalidad con la ciudad”. La renovación del sistema responde a una demanda histórica de vecinos, que reclamaban mejoras estructurales en el transporte urbano.

La licitación representa un avance en la planificación del transporte público como política de inclusión y desarrollo urbano, acompañando el crecimiento poblacional y las necesidades de conectividad en barrios periféricos, zonas escolares, áreas comerciales y sectores productivos. La Municipalidad de Cipolletti prevé que el servicio renovado comience a operar en los primeros meses de 2026, con monitoreo permanente y participación ciudadana en la evaluación del sistema.

El nuevo sistema incluye cinco líneas que recorrerán toda la ciudad

El servicio se organizará en cinco líneas, con una ampliación de recorridos que incluirá barrios como Lalor, El Espejo, Del Trabajo, San Lorenzo, Isla Jordán y el Distrito Vecinal Noreste

Línea 1: 15,5 km de extensión, con 2 unidades, 38 servicios diarios y una frecuencia estimada de 25 minutos.

Línea 2: 10,7 km, 1 unidad con 20 servicios diarios y una frecuencia de 50 minutos.

Línea 3: 20,8 km, con 2 unidades y 14 servicios diarios. Frecuencia de 74 minutos.

Línea 4: 28,5 km, con 2 unidades, 22 servicios diarios y una frecuencia de 50 minutos.

Línea 5: 32,5 km, 1 unidad con 13 servicios diarios y una frecuencia de 60 minutos.