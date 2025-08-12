Subió al colectivo como pasajero y bajó en la comisaría: qué pasó

Una pasajera del colectivo 18 fue manoseada por un hombre que subió al transporte y se sentó junto a ella, toqueteándola intempestivamente. La mujer alertó a los otros pasajeros de lo ocurrido, y el chofer reaccionó rápidamente, cerrando las puertas del móvil y trasladándose a la comisaría más cercana.

Todo ocurrió el lunes alrededor de las 15.30. El colectivo realizaba su recorrido habitual, y en la calle Chocón se subió el abusador, que atacó a la mujer de la nada, tras ubicarse en un asiento junto a ella.

Medida cautelar

Todo finalizó en la comisaría a la 19, del barrio Confluencia. “El colectivo llegó anunciándose con bocinazos, bajaron al abusador y lo identificaron”, relató la asistente letrada respecto del momento de la detención. La causa fue caratulada como abuso sexual simple.

Como medida cautelar (dado que trascendió que el acusado conoce a la víctima y sabe dónde es su domicilio) se solicitó una restricción de contacto, que estará vigente por el lapso de 4 meses.