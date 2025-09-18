De los matafuegos a las salidas de emergencia: la Municipalidad refuerza controles

La Municipalidad de Neuquén organizó una jornada de capacitación para 45 empleados de distintas áreas con un objetivo claro: mejorar la prevención de incendios en la ciudad.

La actividad, realizada junto a la Cámara de Comerciantes, Industriales y Afines de Neuquén (ACIPAN), buscó actualizar conocimientos sobre normas básicas de protección, desde el uso correcto de matafuegos hasta la importancia de las instalaciones fijas y la evacuación.

“Es una jornada de capacitación destinada al personal técnico e inspectores de distintas áreas de la Municipalidad, fiscalización de Comercio, Bromatología, Defensa Civil, Ambiente, pensando justamente en darles la información y la actualización de conocimientos necesarios para optimizar la labor diaria, esto vinculado a que se mejore lo que es los controles en los comercios, en las instituciones en medidas de seguridad”, explicó Gabriela Cagol, subsecretaria de Comercio.

Las charlas estuvieron a cargo de especialistas del IRAM, quienes abordaron las principales normas que regulan la seguridad contra incendios. También participó Daniel González, presidente de ACIPAN, que subrayó: “Es mejor invertir en prevención que lamentar después los incidentes”.

La capacitación incluyó a trabajadores de áreas como Bromatología, Defensa Civil, Ambiente y Fiscalización de Comercio, con la meta de reforzar los controles en locales e instituciones.

Con esta iniciativa, el municipio busca que los inspectores estén mejor preparados para detectar riesgos y exigir medidas adecuadas en cada establecimiento, priorizando la seguridad de toda la comunidad.