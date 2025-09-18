Ecoturismo, IA y negocios: lo que traerá el Congreso de Turismo en Neuquén

Neuquén se prepara para recibir a los principales actores del turismo en un evento que busca marcar agenda. El 8 y 9 de octubre se realizará el Congreso Provincial de Turismo, organizado por NeuquénTur, en el Centro de Convenciones Domuyo de Neuquén. Serán dos jornadas intensas con capacitaciones, charlas y espacios de intercambio pensados para prestadores, operadores y referentes del sector.

Este encuentro reunirá a todo el sector turístico neuquino -público, privado, intendentes y presidentes de comisiones de fomento, asociaciones intermedias, sector académico y prestadores- en un congreso integral diseñado para fortalecer el desarrollo de la actividad en la provincia. El programa incluye la participación de referentes de España, Brasil, Costa Rica y distintas provincias argentinas.

“El Congreso lo que busca es capacitar a todo el sector turístico”, señaló Sergio Sciacchitano, presidente de NeuquénTur, en diálogo con Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias. Y agregó: “Van a ser dos días con disertantes y capacitadores de nivel nacional e internacional que abordarán temas vinculados a las nuevas tendencias, la inteligencia artificial aplicada a la actividad turística, la comercialización y el desarrollo de destinos emergentes”.

El evento buscará fortalecer los vínculos entre los distintos actores del sector y promover un espacio de intercambio, reflexión y construcción colectiva, señaló el presidente de NeuquenTur, Sergio Sciacchitano.

Uno de los ejes centrales será la incorporación de tecnologías innovadoras. “La inteligencia artificial ya nos atraviesa a todos, pero muchas veces los prestadores no saben cómo incluir estas herramientas en sus servicios o comercios. Este congreso será una oportunidad para acercarles conocimientos prácticos y estrategias”, destacó Sciacchitano.

El encuentro también pondrá el foco en el ecoturismo y el turismo sustentable, una tendencia en constante crecimiento a nivel mundial. “Es fundamental que la provincia empiece a aplicar de manera concreta estos lineamientos, porque forman parte del futuro inmediato del turismo”, afirmó.

Además de las charlas y talleres, habrá un espacio de vinculación entre los sectores público y privado. “Queremos que sea una instancia real de comercialización, donde el sector privado pueda acceder a nuevas herramientas para potenciar sus productos y servicios. La articulación es clave para el desarrollo turístico de Neuquén”, subrayó el titular de NeuquénTur.

En el ámbito del Congreso, además, se llevará adelante la 25º edición del Workshop Turístico organizado por la Asociación de Agentes de Viaje de Neuquén y el Alto Valle de Río Negro, un espacio clave de intercambio comercial y promoción.

El Congreso Provincial de Turismo se presenta así como un punto de encuentro y actualización para todo el ecosistema turístico neuquino, con la mirada puesta en la innovación, la sustentabilidad y la construcción de un destino competitivo a nivel nacional e internacional.