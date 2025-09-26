Corroza: “Trabajamos todos los días para que la provincia crezca”

Durante un multitudinario acto en Zapala, la candidata a senadora por La Neuquinidad, Julieta Corroza expresó: “El gobierno nacional, que supuestamente venía a cambiar muchas cosas, terminó ajustando con la discapacidad, con los adultos mayores, con los más vulnerables, y eso no se hace”. Y en contraposición, recordó que “acá decidimos eliminar los gastos innecesarios y las jubilaciones de privilegio, para poner esos recursos al servicio de todos los neuquinos”.

“Mientras en Buenos Aires sólo se habla de grieta y peleas, en Neuquén trabajamos todos los días para que la provincia crezca y sea cada día más pujante”, destacó y apuntó: “En otros lugares discuten temas que nada tienen que ver con la realidad, pero en Neuquén nos unimos para trabajar juntos, dejando las banderías políticas de lado”.

La candidata enfatizó que “estamos saldando una deuda con la eliminación de las escuelas tráiler, porque es injustificable que haya este tipo de escuelas en una provincia como Neuquén” y se preguntó: “¿Quién iba a hacer una escuela en Los Catutos si no la hacíamos nosotros, qué privado iba a invertir”. También recordó que esta semana “inauguramos tres centros de salud, dos de ellos en el interior de la provincia”.

Corroza indicó que en el Congreso se vienen discusiones muy importantes, como la de la coparticipación, “que hoy es muy injusta para Neuquén, como si los neuquinos y neuquinas valiéramos menos”. “Por eso es muy importante que los candidatos de La Neuquinidad estemos sentados en esas bancas, para defender nuestros recursos, porque cada peso que recuperamos se destina a escuelas, rutas y comisarías para mejorar la calidad de vida de la gente”, aseguró.