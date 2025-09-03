La búsqueda de Cristian Procoppo se concentra en Río Colorado tras nuevos testimonios

La investigación por la desaparición de Cristian Leonardo Procoppo, el hombre maragato de 45 años que fue visto por última vez en Viedma el 24 de agosto, dio un giro decisivo en las últimas horas. La búsqueda, que hasta ahora se centraba en el río Negro, se trasladó a Río Colorado luego de que un vecino afirmara haberlo visto haciendo dedo en una estación de servicio. La familia viajó a la ciudad para verificar la versión y pidió cautela ante las especulaciones.

Orlando Leguizamón, vecino de Río Colorado, relató en FM de la Costa que vio a Procoppo el jueves pasado cerca de las 9 de la mañana. “Salía de la estación de servicio de la YPF, que antes era del ACA, y ya nos venía haciendo dedo a nosotros. Andaba solo, con una mochila o un bolso chiquito”, detalló. “Estoy 90% seguro de que era él. Lo vi muy igual, cuando volvíamos lo vimos bien de frente”, agregó. Según su testimonio, el hombre caminaba en dirección a Algarrobo por Ruta 22, cerca del cruce con la ruta 154 que lleva a La Pampa.

A este testimonio se suma el de una mujer que habría trasladado a Procoppo en su vehículo hasta inmediaciones del puente de Río Colorado sobre la Ruta 22. Según trascendió, el hombre mostró su DNI durante el trayecto y manifestó estar desorientado. La conductora, al sospechar de quién se trataba, se comunicó con la familia, que decidió movilizarse hacia Río Colorado. La investigación ahora se enfoca en cámaras de seguridad, puestos camineros y recorridas en la zona.

La hermana de Cristian pidió respeto por el proceso y rechazó las versiones que daban por cerrado el caso. “No lo den por muerto, está vivo. No hay pruebas de que se haya tirado al río. Hay testigos que lo vieron en Río Colorado. Estamos buscando a mi hermano, no a un cuerpo”, expresó con firmeza. La familia se mostró esperanzada y agradecida por el acompañamiento de la comunidad, pero exigió que se evite la difusión de hipótesis sin sustento.

La causa continúa bajo la coordinación de la Fiscalía de turno, con intervención de fuerzas provinciales y nacionales.

