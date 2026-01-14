¡Afuera! El Gobierno de Neuquén echó a cuatro trabajadores de la Policía

El Gobierno de Neuquén continúa con su política de despedir a los trabajadores estatales que no cumplan con sus funciones, independientemente del área en la cual se desempeñen. En este caso le tocó a cuatro miembros de la Policía de la Provincia.



El primer caso es el del cabo Néstor Fabián Pérez. De acuerdo a lo informado por el medio La Mañana Neuquén, comenzaron a investigarlo a causa de inasistencias injustificadas. Habría incurrido en dicha conducta entre diciembre del 2023 y septiembre del 2024, momento en el que finalmente fue indagado y posteriormente cesanteado.



El segundo caso corresponde a Sergio Román Garrido, quien está acusado formalmente por haber falseado un certificado médico. Finalmente, se comprobó que el efectivo policial tiene 93 días de arresto policial y también posee múltiples sanciones.



El tercer caso tiene que ver con un cabo cuyo nombre no trascendió, pero que fue cesanteado de la Policía de Neuquén por consumo presuntamente de cocaína.



El último caso es el del oficial Jesús Carriqueo, quien tuvo 76 días de arresto policial y sanciones.



Cabe destacar que los decretos fueron firmados por el propio Rolando Figueroa y respondieron a un pedido de parte de la cúpula de la Policía de Neuquén.