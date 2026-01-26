Se dice -con argumentos de sobra- que una imagen vale más que mil palabras y la que se vio esta mañana, en San Martín de los Andes, se ajusta a la perfección.

La postal perpetuó a un hombre de campo, con la piel curtida por los años, que se alejaba con su escritura en la mano.

Antes había compartido un acto en el que les entregaron la documentación de sus viviendas a 36 familias, incluida la suya. Tanta espera llegó a su fin y, por supuesto, abundaron las emociones, los abrazos y los reconocimientos.

Neuquén Habita fue presentado el 5 de diciembre último y, básicamente, prevé el desarrollo de 20.000 soluciones habitacionales durante los próximos dos años, en la provincia ¿Qué son las soluciones habitacionales? Alcanzarán con decir que, además de las escrituras, incluyen la construcción de viviendas, la adjudicación de loteos con servicios y mensuras a lo largo y ancho del territorio.

Al acto de la mañana de este lunes lo encabezaron el gobernador Rolando Figueroa y la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, quien resumió:

“Estamos logrando esta seguridad jurídica que tanto necesitan y esperan ustedes”, expresó.

“Es una tranquilidad y es futuro para más familias neuquinas”, dijo y agregó: “Es la tranquilidad de sentir que esa casa es de ustedes; es ese derecho pleno de la vivienda”. Para los que se fueron del acto con la escritura bajo el brazo, fue -sin dudas- una mañana soñada.