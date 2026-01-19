Neuquén será una de las paradas centrales de la agenda política nacional de esta semana. El miércoles, el ministro del Interior, Diego Santilli, llegará a la provincia para mantener una reunión con el gobernador Rolando Figueroa, en un encuentro que combina buen clima institucional con una agenda intensa y de alto impacto para la región.

La visita se inscribe en la ronda de contactos que el funcionario nacional mantiene con distintos gobernadores, en un escenario legislativo complejo y con proyectos estratégicos en discusión a nivel país.

Un encuentro esperado en un momento clave

La reunión entre Santilli y Figueroa se dará en un contexto político marcado por negociaciones abiertas entre Nación y provincias. Para Neuquén, el encuentro representa una nueva instancia de diálogo directo con el Gobierno nacional, con la mirada puesta en ordenar temas estructurales y avanzar en definiciones que aporten previsibilidad.

Desde el inicio de su gestión, el gobernador neuquino ha sostenido una agenda activa, con prioridad en los intereses provinciales y en la necesidad de dar respuestas concretas a demandas históricas.

Temas sensibles sobre la mesa

La agenda prevista incluye cuestiones centrales para la provincia, vinculadas al financiamiento, la infraestructura y el funcionamiento de organismos clave. Entre los puntos de mayor relevancia aparecen la situación de la caja jubilatoria del ISSN, el destino de recursos nacionales asociados al sistema vial y el estado de obras estratégicas que impactan de manera directa en la actividad productiva y la vida cotidiana.

También forma parte del temario la situación de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), un eje que el gobierno provincial considera estratégico para el desarrollo industrial y tecnológico.

Neuquén, con una posición clara y ordenada

El encuentro del miércoles encuentra a Neuquén con una posición definida y una hoja de ruta clara. En las últimas semanas, Figueroa reforzó el trabajo interno del gabinete y puso el foco en resultados sectoriales concretos, con reuniones de gestión y seguimiento en distintos puntos de la provincia.

Esa dinámica busca fortalecer la capacidad de negociación de la provincia, sosteniendo una mirada federal y priorizando la defensa de los recursos neuquinos en un marco de diálogo institucional.

Un paso más en la construcción de consensos

La visita de Santilli se suma a una serie de gestos políticos que apuntan a recomponer canales de trabajo entre Nación y provincias. En el caso de Neuquén, el encuentro abre una instancia clave para avanzar en acuerdos y ordenar una agenda que tiene impacto directo en la previsibilidad financiera, la infraestructura y el desarrollo regional.

Con expectativas moderadas pero firmes, la reunión del miércoles se perfila como un paso relevante dentro de un proceso más amplio de negociaciones que seguirá marcando el pulso político del año.