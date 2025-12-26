Se celebró este viernes en Taquimilán el egreso de la primera cohorte de 44 técnicas y técnicos Superiores en Agroecología. El acto, que se realizó en el gimnasio municipal de la localidad, fue también ocasión para destacar la oferta pública y gratuita de formación en territorio que impulsa el Ministerio de Educación y lleva adelante el Consejo Provincial de Educación (CPE).

Participaron la presidenta del CPE, Glenda Temi; la directora de nivel Superior, Ana Laura Sotz; el intendente de Taquimilán, Juan Carlos Montesino; y los coordinadores de Tecnicaturas, Pablo Mariani y de la carrera, Juan Pablo Chaves. Temi destacó “el gran logro para todo el Alto Neuquén, teniendo en cuenta que la idea es que estos nuevos profesionales se queden, aporten y engrandezcan a sus comunidades”, y aseguró que “el CPE apuesta a que este tipo de propuestas educativas continúen en la zona, asumiendo el compromiso de ser agentes de cambio”.

“Si bien estos 44 nuevos técnicos egresan en un contexto desafiante pero lleno de oportunidades, nuestro territorio necesita modelos productivos justos y sustentables”, expresó.

A su turno, la directora de nivel Superior puso de relieve “la importancia de esta tecnicatura que, como tantas otras experiencias educativas que se llevan adelante, son posibles gracias a la decisión del Estado provincial de garantizar el derecho a la formación, de sostener políticas públicas orientadas al desarrollo territorial, a la producción sustentable y a la inclusión educativa”.

En otro tramo de su discurso, Sotz remarcó: “Reconocer esto es afirmar que la educación y el futuro de nuestras comunidades son posibles con un Estado presente y comprometido”. También estuvieron presentes el presidente de la comisión de fomento de Chorriaca, Adrián Quilapi; representantes municipales y más de 80 asistentes que compartieron la satisfacción de los egresados que tras tres años de estudio recibieron sus diplomas.

El dictado de la Tecnicatura Superior en Agroecología es fruto del trabajo desarrollado en mesas técnicas realizadas en 2022, de las que participaron integrantes del municipio y actores locales; durante los encuentros se consideró especialmente el perfil socioproductivo de la localidad y de la región Alto Neuquén en la que está inserta. Esta oferta educativa mantiene su presencia en la región Alto Neuquén con el dictado que se lleva adelante desde septiembre de este año en Huinganco, con el objetivo de capacitar a actuales o futuros trabajadores y trabajadoras, transfiriendo conocimientos basados en criterios de la agroecología, y con proyección concreta en el desarrollo del territorio.