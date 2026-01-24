El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck arribó ayer a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y se reunió en Casa Rosada con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli; y con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.



Si bien el foco del encuentro estuvo puesto en la reforma laboral que el Gobierno nacional está impulsando y que se trataría en sesiones extraordinarias en el Congreso a partir de febrero, también se debatieron temas como el estado de las rutas nacionales en territorio rionegrino, el servicio de trenes en la Provincia y el avance del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL).



En una publicación que hizo en su cuenta de X, Weretilneck manifestó: “Mantuve una reunión en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Repasamos temas centrales para Río Negro y para el país, con eje en la generación de empleo, la modernización laboral y la necesidad de dar previsibilidad al sector productivo”.



Además expresó: “También abordamos la situación de las rutas nacionales y el servicio de trenes en la Provincia, la importancia de la modificación de la Ley de Glaciares con dominio provincial, el acompañamiento nacional ante los incendios en la Región Andina y el avance del Proyecto Argentina LNG, una iniciativa estratégica que consolida a Río Negro como protagonista del desarrollo energético”.



El encuentro de Alberto Weretilneck con autoridades de peso del Gobierno nacional marca la intención del mandatario patagónico de fortalecer lazos con el Ejecutivo que conduce Javier Milei, sobre quien fue muy crítico en el pasado por varias de sus políticas económicas.



