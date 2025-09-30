Filosofía Zen y neurociencia: claves para reprogramar la mente y dar un salto de calidad en la vida

La terapeuta emocional y neurodecodificadora Susana Rugiero explicó cómo la combinación de prácticas orientales y conocimientos científicos puede transformar nuestros nuestros rendimiento, especialmente en el deporte y los desafíos personales. Según explicó, ambas disciplinas pueden ser herramientas poderosas para generar un salto de calidad en nuestras vidas, siempre que se integren conscientemente en la rutina cotidiana.

“Reprogramar la mente es posible. Y para eso, necesitamos trabajar desde el pensamiento, la emoción y el cuerpo, todo al mismo tiempo”, sostuvo Rugiero en diálogo con el programa "La noche cae, la radio se enciende", que se transmite por AM550. La especialista destacó que la filosofía zen, con raíces en el hinduismo y el budismo, pone el foco en el aquí y ahora, clave para evitar que la mente divague entre el pasado, que muchas veces trae frustraciones, y el futuro que genera ansiedad.

“Estar en el presente es esencial. Lo único que existe es el ahora. Si una persona va a competir o enfrentar una situación difícil, no puede estar pensando en lo que salió mal antes ni en lo que podría pasar después. Tiene que estar completamente enfocada en el momento actual”, afirmó. A través de prácticas como la meditación, la respiración consciente y el entrenamiento mental, Rugiero remarca que es posible reprogramar el cerebro y crear nuevas redes neuronales que reemplacen patrones negativos por otros positivos, centrados en la confianza y la seguridad.