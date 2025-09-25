Jazmín, la joven periodista que rompe estereotipos a toda velocidad

A sus 21 años, Jazmín Schichi combina su carrera como periodista con una pasión poco común para muchas mujeres: el automovilismo. Copiloto de Rally desde 2022, forma parte del equipo familiar liderado por su padre, Carlos, quien corre desde hace más de 25 años. Egresada de la escuela de comunicación ÉTER como periodista deportiva, Jazmín actualmente trabaja como productora en el Noticiero Central de Canal 24/7. "Me dijeron que en producción no solían tomar gente tan joven, pero me dieron la oportunidad y estoy muy agradecida", comentó en el programa "Historias de Mujeres Valientes" que se emite por la mencionada emisora.

Además de destacarse por su compromiso profesional en los medios, Jazmín ha participado en numerosas competencias del Rally Regional de Río Negro y el Rally Neuquino, desempeñando un rol clave como navegante. “El copiloto es como los ojos del piloto. Dictamos el camino con anticipación, curva por curva, y un error puede costar muy caro”, explicó.

“En pista se ven más mujeres, pero en rally todavía no somos muchas. Sin embargo, cada vez hay más navegantes mujeres, y eso es un avance”.

El proceso previo a cada carrera comienza los viernes, cuando junto a su padre recorren lentamente el tramo a competir para armar la hoja de ruta. “Él me va dictando cada detalle del camino y yo lo anoto con códigos. Esa hoja la uso durante la competencia para guiarlo”, detalló. En su experiencia, reconoce que las condiciones pueden cambiar drásticamente entre la preparación y la carrera: "Si llueve o muchos autos pasaron antes, el camino puede ser otro. A veces aparece una piedra nueva o una huella que no estaba”.

"Lo comparto con mi papá, mi hermana y mi tío que es el mecánico. Son fines de semana intensos, pero que disfruto muchísimo”.

A pesar de los riesgos, como el cruce inesperado de un caballo en plena carrera o la posibilidad de accidentes, Jazmín afirma que el rally le apasiona y lo vive como una experiencia familiar única: "Lo comparto con mi papá, mi hermana y mi tío que es el mecánico. Son fines de semana intensos, pero que disfruto muchísimo”. Aunque este año aún no ha competido, espera volver pronto a las pistas. Su objetivo a futuro es poder participar en la reconocida Vuelta de la Manzana, una de las carreras más emblemáticas del automovilismo regional.

Jazmín también reflexionó sobre la presencia femenina en este deporte: “En pista se ven más mujeres, pero en rally todavía no somos muchas. Sin embargo, cada vez hay más navegantes mujeres, y eso es un avance”. Con convicción, pasión y disciplina, Jazmín demuestra que romper estereotipos es posible, incluso a toda velocidad.