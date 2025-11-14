El Autódromo de Centenario se prepara para vivir una de las jornadas más esperadas del año: la gran previa del Máster de Picadas, el último y mejor evento de la temporada, que promete reunir a los autos y motos más rápidos de la región en un día a pura aceleración. La fecha estaba prevista para realizarse el sábado, pero debido al pronóstico de fuertes vientos, la organización decidió reprogramarla para este domingo a las 11 , priorizando la seguridad de pilotos, equipos y público.

La expectativa es enorme: más de 100 autos y motos ya se preinscribieron, lo que anticipa una grilla cargada de adrenalina y un espectáculo de alto nivel para los fanáticos. Desde temprano se abrirán las puertas del predio, dando inicio a las pruebas libres y a una jornada que combinará motos y autos en distintas categorías, desde las clases de tiempo cerrado hasta las divisiones libres de mayor potencia.

Con esta modificación, el clima acompañará con altas temperaturas, ideal para disfrutar una jornada completa de picadas al aire libre.