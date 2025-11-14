Penúltima fecha de la fase de grupos en el Federal Amateur 2025/2026 con la participación de los equipos regionales de la Confluencia Lifune luchando por diferentes objetivos y estrenando el horario de verano impuesto por el Consejo Federal desde este 5° acto que se viene.

Todos los grupos de la Patagonia con participación regional han programado para el domingo desde las 17. Uno de los platos fuertes de la jornada se vivirá en Plaza Huincul con la visita de Independiente de Neuquén a Petrolero Argentino. El visitante llega como escolta de Maronese, el Dino llegó a los 6 puntos y quedará libre, mientras el Rojo acumula 4 y se juega mucho sobre el sintético de los petroleros. Para el local, que apenas sumó 1 en todas las fechas previas es ganar o ganar por lo que será una gran responsabilidad para el juez Lucas Hernández por la zona 6.

Maronese cumplió con ganar en la fecha pasada y ahora queda libre, esperando buenas noticias desde la cancha de Petrolero Argentino.

En Cipolletti, el líder del cuadrangular 9, La Amistad (9 puntos), estrenará su nueva cancha en la zona Norte de la ciudad. Un gran campo de juego que lleva dos años de trabajo sobre su suelo natural. No hay en este momento un piso mejor en el Comahue. El dueño de casa buscará festejarlo con una victoria que prácticamente lo clasifique, recibirá a Argentinos del Norte (7) con el arbitraje de Román Domínguez. A la misma hora y por el mismo grupo, en el Luis Maiolino, Deportivo Roca (7) será local de Pillmatun (0).

La nueva cancha de La Amistad, en Cipolletti, luce espectacular para su estreno del domingo ante Argentinos del Norte.

Y si de últimas oportunidades se trata, en San Patricio de El Chañar, los neuquinos de Atlético (3) no pueden fallar contra Patagonia (6). Si los capitalinos no pierde, darán un paso clave. Dirige Leandro Gatica y también se juega el domingo desde las 17. Ya clasificado, Alianza (12) esperará por el colista de la zona 7 Unión Alem Progresista de Allen (3) con el control de Juan Velázquez en el Ruca Quimey.

Quiénes clasifican

A la segunda instancia de la competencia avanzan todos los ganadores de zonas. Además, en los grupos que son cuadrangulares avanzan los escoltas, mientras que en los triangulares los ubicados en segundo lugar deberán ir a un ránking general de tabla para sacar a los mejores 8 de la nómina.

Ya en el siguiente escalón del ascenso los inicios de playoffs premiarán a los mejor clasificados sólo con la posibilidad de definir como local en el segundo partido.